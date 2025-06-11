Активисты из США «порадуют» Трампа протестными митингами в день его рождения
Движение No Kings устроит в США митинги против Трампа 14 июня
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В США на 14 июня запланированы масштабные митинги против президента США Дональда Трампа, организованные движением No Kings. Акция, по словам организаторов, станет «общенациональным днём неповиновения», целью которого является демонстрация истинных демократических ценностей и протеста против авторитарных тенденций.
Митинги пройдут по всей стране, и организаторы уверены, что это событие привлечёт внимание как местных, так и международных СМИ. Они намерены показать, как выглядит настоящая демократия, и выразить недовольство действиями Трампа. Интересно, что 14 июня также совпадает с Днём рождения Трампа. В этот же день в Вашингтоне запланированы торжества по случаю юбилея американской армии, включая парад.
Напомним, что в Лос-Анджелесе 7 июня начали массовые беспорядки. Тысячи протестующих возводят баррикады, вступая в ожесточённые столкновения с силовиками, которые применяют резиновые пули и слезоточивый газ. Президент США Дональд Трамп направил в город нацгвардию для подавления бунта. Всё началось с того, местная полиция устроила массовые проверки, после чего десятки мигрантов должны будут подлежать депортации. По результатам протестов задержаны около 80 человек. Вслед за Калифорнией взбунтовался Техас.