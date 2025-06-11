Активисты из США «порадуют» Трампа протестными митингами в день его рождения

В США на 14 июня запланированы масштабные митинги против президента США Дональда Трампа, организованные движением No Kings. Акция, по словам организаторов, станет «общенациональным днём неповиновения», целью которого является демонстрация истинных демократических ценностей и протеста против авторитарных тенденций.

Митинги пройдут по всей стране, и организаторы уверены, что это событие привлечёт внимание как местных, так и международных СМИ. Они намерены показать, как выглядит настоящая демократия, и выразить недовольство действиями Трампа. Интересно, что 14 июня также совпадает с Днём рождения Трампа. В этот же день в Вашингтоне запланированы торжества по случаю юбилея американской армии, включая парад.