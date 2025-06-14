Методичка «цветных революций»: Дмитриев заявил о глубокой координации протестов против Трампа
Дмитриев: Протесты против Трампа организованы по сценарию «цветных революций»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto
Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев усмотрел в протестах против президента США Дональда Трампа признаки «цветных революций». Спецпредставитель президента РФ заявил об этом в соцсети X, комментируя публикацию экс-советника главы Штатов Майкла Флинна.
«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован», — написал он.
Протесты под лозунгом «No Kings» запланированы на 14 июня — день рождения Трампа и военного парада в Вашингтоне. Организаторы называют их реакцией на авторитарные тенденции, тогда как сторонники президента расценивают как попытку дестабилизации.
Отметим, что Лос-Анджелес охвачен масштабными протестами с 7 июня — демонстранты возводят баррикады и вступают в стычки с полицейскими, которые, в свою очередь, применяют резиновые пули, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Американский президент направил в город подразделения нацгвардии для восстановления порядка, суд Калифорнии сперва отказал главе Белого дома в таких полномочиях, но вчера отменил свой запрет. Мэр Лос-Анджелеса объявила комендантский час в центре города.