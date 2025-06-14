Методичка «цветных революций»: Дмитриев заявил о глубокой координации протестов против Трампа

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев усмотрел в протестах против президента США Дональда Трампа признаки «цветных революций». Спецпредставитель президента РФ заявил об этом в соцсети X, комментируя публикацию экс-советника главы Штатов Майкла Флинна.

«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован», — написал он.