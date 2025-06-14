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Регион
14 июня, 14:28

Методичка «цветных революций»: Дмитриев заявил о глубокой координации протестов против Трампа

Дмитриев: Протесты против Трампа организованы по сценарию «цветных революций»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев усмотрел в протестах против президента США Дональда Трампа признаки «цветных революций». Спецпредставитель президента РФ заявил об этом в соцсети X, комментируя публикацию экс-советника главы Штатов Майкла Флинна.

«Сценарий тот же и те же люди, которые делают «цветные революции». Печально, что лишь немногие понимают, насколько глубокий уровень координации и опыт задействован», написал он.

Протесты под лозунгом «No Kings» запланированы на 14 июня — день рождения Трампа и военного парада в Вашингтоне. Организаторы называют их реакцией на авторитарные тенденции, тогда как сторонники президента расценивают как попытку дестабилизации.

В Вашингтоне местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки
В Вашингтоне местные жители поджигают мусорные баки и запускают в полицию фейерверки

Отметим, что Лос-Анджелес охвачен масштабными протестами с 7 июня — демонстранты возводят баррикады и вступают в стычки с полицейскими, которые, в свою очередь, применяют резиновые пули, слезоточивый газ и прочие спецсредства. Американский президент направил в город подразделения нацгвардии для восстановления порядка, суд Калифорнии сперва отказал главе Белого дома в таких полномочиях, но вчера отменил свой запрет. Мэр Лос-Анджелеса объявила комендантский час в центре города.

Юрий Лысенко
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