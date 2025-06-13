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13 июня, 05:18

Суд отменил запрет Трампу на использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Федеральный апелляционный суд разрешил развёртывание Национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Решение было принято после того, как суд более низкой инстанции, ввёл запрет.

«Ходатайство о приостановлении [действия решения суда] удовлетворено», — говорится в документе, опубликованном в электронной судебной базе.

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Напомним, ранее суд в Северном округе Калифорнии временно заблокировал использование Национальной гвардии для контроля над протестами в Лос-Анджелесе. Данная мера была введена на фоне вспыхнувших 7 июня в Лос-Анджелесе протестов против депортации мигрантов, которые продолжаются до сих пор. Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс даже была вынуждена объявить о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки.

Мария Любицкая
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