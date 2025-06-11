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Регион
11 июня, 01:48

Власти ввели комендантский час для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города. Это решение связано с продолжающимися протестами и беспорядками. Телеканал Fox News транслировал её выступление.

«Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародёрству. <…> Если вы не живёте и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории», — заявила она на пресс-конференции.

Случаи мародёрства в Лос-Анджелесе. Видео © Tik Tok / Alex Conant

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Правоохранительные органы начнут задерживать тех, кто нарушает комендантский час. Басс уточнила, что ограничения вступят в силу во вторник в 20:00 по местному времени (06:00 мск) и продлятся до 06:00 среды (16:00 мск). Действие комендантского часа может быть продлено и на следующие дни.

Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против депортации мигрантов, которые продолжаются до сих пор. Тысячи людей громят улицы и нападают на полицию. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления протестов. Силовики задержали около 80 человек. Позже волнения вспыхнули в Техаса, где полиция применила перцовый газ и шумовые гранаты. Политологи считают, что беспорядки были вызваны не без участия партии демократов.

Обложка © Tik Tok / Alex Conant

Лия Мурадьян
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