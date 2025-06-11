Власти ввели комендантский час для борьбы с беспорядками в Лос-Анджелесе

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс объявила о введении комендантского часа в центре города. Это решение связано с продолжающимися протестами и беспорядками. Телеканал Fox News транслировал её выступление.

«Я ввожу комендантский час в центре Лос-Анджелеса, чтобы положить конец вандализму и мародёрству. <…> Если вы не живёте и не работаете в центре Лос-Анджелеса, избегайте этой территории», — заявила она на пресс-конференции.

Случаи мародёрства в Лос-Анджелесе. Видео © Tik Tok / Alex Conant