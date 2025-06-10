«У Трампа развязаны руки»: Политолог раскрыл кукловодов протестов в Калифорнии и их цель
Политолог Коровин: Протестами в Калифорнии управляет Демократическая партия США
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Перерастающие в погромы протесты, особенно в Соединённых Штатах Америки, где общество изнежено и разложено, не могут происходить сами по себе. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.
«Американские протесты, как и все остальные в череде подобных «цветных переворотов», осуществляются при внимательном участии, строгом дирижировании специалистов по «цветным революциям», таковыми являются, как мы знаем, американские демократы, которые уже сейчас обозначили свой интерес в этих протестах. А именно — снесение Дональда Трампа, который очень неудобен для выстроенной системы глубинного государства, отсюда и излюбленный, накатанный метод устранения своих оппонентов — «цветная революция», майдан, беспорядки, протесты», — отметил эксперт.
Политолог указал на парадоксальную ситуацию, когда правящая партия, декларирующая приверженность демократическим ценностям, сознательно идёт на эскалацию внутренних противоречий. Тактика демократов, по его мнению, раскрывает истинную иерархию приоритетов: геополитические амбиции глобалистского проекта превалируют над базовыми принципами государственного суверенитета и социальной стабильности.
Если Трамп хочет сделать Америку снова великой, то демократы хотят сделать либерализм снова великим, глобальным и доминирующим. В этом суть либерального подхода к теории международных отношений, когда для либерала идеология выше, чем государство. В отличие от реалиста Трампа, для которого государство выше, чем идеология.
Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин
«Сегодня мы наблюдаем уже начало острой фазы внутреннего противостояния демократов с Трампом, и здесь, несмотря на все вызовы и угрозы, перед которыми встала Америка, у Трампа открывается окно возможностей — под предлогом погашения внутреннего мятежа изменить конституцию, обнулить предыдущие сроки, продлить свои полномочия. То есть сделать то, что он не мог бы делать в случае, если бы его оппоненты не перешагнули через красную черту недопустимости внутренней дестабилизации ради своих политических интересов. Демократы это сделали, и у Трампа развязаны руки, следующий шаг за ним», — заключил Коровин.
Напомним, Лос-Анджелес уже не первый день охвачен протестами против облав на нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти события «мятежом», критикуя местную полицию, которая, по его мнению, отказывается помогать выдворять нелегалов. В ответ президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии распорядился направить в город нацгвардейцев для подавления беспорядков, а также похвалил силовиков за разгон протестующих газом и стрельбой. Тем временем протесты начались и в Техасе.