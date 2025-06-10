«У Трампа развязаны руки»: Политолог раскрыл кукловодов протестов в Калифорнии и их цель

Перерастающие в погромы протесты, особенно в Соединённых Штатах Америки, где общество изнежено и разложено, не могут происходить сами по себе. Об этом в разговоре с Life.ru заявил политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Американские протесты, как и все остальные в череде подобных «цветных переворотов», осуществляются при внимательном участии, строгом дирижировании специалистов по «цветным революциям», таковыми являются, как мы знаем, американские демократы, которые уже сейчас обозначили свой интерес в этих протестах. А именно — снесение Дональда Трампа, который очень неудобен для выстроенной системы глубинного государства, отсюда и излюбленный, накатанный метод устранения своих оппонентов — «цветная революция», майдан, беспорядки, протесты», — отметил эксперт.

Политолог указал на парадоксальную ситуацию, когда правящая партия, декларирующая приверженность демократическим ценностям, сознательно идёт на эскалацию внутренних противоречий. Тактика демократов, по его мнению, раскрывает истинную иерархию приоритетов: геополитические амбиции глобалистского проекта превалируют над базовыми принципами государственного суверенитета и социальной стабильности.

Если Трамп хочет сделать Америку снова великой, то демократы хотят сделать либерализм снова великим, глобальным и доминирующим. В этом суть либерального подхода к теории международных отношений, когда для либерала идеология выше, чем государство. В отличие от реалиста Трампа, для которого государство выше, чем идеология. Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин