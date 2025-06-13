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13 июня, 02:52

Суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Суд Северного округа Калифорнии постановил временно запретить задействование Национальной гвардии США для подавления массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Решение было принято в ответ на обращение группы истцов, добивавшихся ограничения федерального вмешательства в дела штата.

Согласно опубликованным материалам, суд распорядился вернуть подразделения Национальной гвардии под юрисдикцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, тем самым ограничив полномочия президента Дональда Трампа в управлении военными силами на территории штата. Белый дом не согласился с постановлением и уже подал апелляцию, пытаясь оспорить запрет и добиться восстановления своих действий по обеспечению порядка в штате.

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Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ранее объявила о введении комендантского часа в центральной части города в ответ на продолжающиеся протесты и массовые беспорядки. На фоне обострения обстановки президент США Дональд Трамп рассматривал возможность применения Закона о мятеже 1807 года, который даёт право использовать вооружённые силы для подавления внутренних волнений. В администрации Белого дома подобный шаг называли возможностью обойти юридические ограничения, препятствовавшие жёсткому вмешательству в ходе протестов 2020 года.

Андрей Васильев
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