Суд запретил Трампу использовать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Суд Северного округа Калифорнии постановил временно запретить задействование Национальной гвардии США для подавления массовых беспорядков в Лос-Анджелесе. Решение было принято в ответ на обращение группы истцов, добивавшихся ограничения федерального вмешательства в дела штата.

Согласно опубликованным материалам, суд распорядился вернуть подразделения Национальной гвардии под юрисдикцию губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, тем самым ограничив полномочия президента Дональда Трампа в управлении военными силами на территории штата. Белый дом не согласился с постановлением и уже подал апелляцию, пытаясь оспорить запрет и добиться восстановления своих действий по обеспечению порядка в штате.