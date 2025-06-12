Позор федерального масштаба: Политолог назвал главного проигравшего от беспорядков в Лос-Анджелесе
Политолог Дубравский: Погромы в Лос-Анджелесе ударили по репутации демократов
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Беспорядки в Лос-Анджелесе нанесли удар по репутации демократов на федеральном уровне. Об этом заявил политолог Павел Дубравский.
Эксперт отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, не сумевший оперативно взять ситуацию под контроль, теряет политические позиции. Хотя местные жители продолжают поддерживать власти штата, даже однопартийцы Ньюсома признают провал в урегулировании кризиса.
«Пока всё выглядит так, что [демократ] Гэвин Ньюсом скорее репутационно проигрывает в федеральном масштабе», — цитирует его «Лента.ру».
По мнению аналитика, эти события могут поставить крест на президентских амбициях калифорнийского губернатора. Неспособность самостоятельно справиться с массовыми погромами значительно снижает его шансы стать кандидатом от Демократической партии на следующих выборах.
Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули протесты на фоне депортации мигрантов из Штатов. В акциях приняли участие тысячи человек, устроивших погромы и стычки с полицией. Американский президент направил в город национальную гвардию, уже были задержаны порядка 80 протестующих. Вскоре волнения всколыхнули и Техас, правоохранители пустили в ход перцовый газ и шумовые гранаты. Политологи отмечают, что к возникновению беспорядков могут быть причастны демократы. 11 июня мэр города объявила комендантский час.