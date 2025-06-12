Позор федерального масштаба: Политолог назвал главного проигравшего от беспорядков в Лос-Анджелесе

Беспорядки в Лос-Анджелесе нанесли удар по репутации демократов на федеральном уровне. Об этом заявил политолог Павел Дубравский.

Эксперт отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, не сумевший оперативно взять ситуацию под контроль, теряет политические позиции. Хотя местные жители продолжают поддерживать власти штата, даже однопартийцы Ньюсома признают провал в урегулировании кризиса.

«Пока всё выглядит так, что [демократ] Гэвин Ньюсом скорее репутационно проигрывает в федеральном масштабе», — цитирует его «Лента.ру».