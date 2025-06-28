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28 июня, 18:15

Сотрудники Госдепа США «выгорели» из-за политики Трампа

WP: Моральный дух сотрудников Госдепа упал из-за переработок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Моральный дух сотрудников Госдепартамента США резко снизился на фоне планов массовых сокращений в ведомстве и повышенной нагрузки, вызванной необходимостью эвакуировать американцев с Ближнего Востока. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«Из-за планов администрации Трампа провести массовые сокращения в Госдепартаменте большая часть его штата раздражена и озлоблена», — говорится в материале.

Как отмечается в публикации, ситуацию ещё больше усугубила необходимость оказывать помощь гражданам США, желающим покинуть Ближний Восток из-за недавнего обмена ударами между Израилем и Ираном, что привело к дополнительным требованиям и переработкам.

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Александра Мышляева
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