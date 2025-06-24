Стало известно о запрете американским чиновникам пользоваться WhatsApp

В Палате представителей Конгресса США ввели запрет на использование WhatsApp на служебных гаджетах, мотивируя это соображениями безопасности. Об этом пишет Axios.

«Сотрудникам палаты представителей не разрешается загружать или хранить приложение WhatsApp на любом устройстве палаты», — указано в электронном письме администрации палаты представителей.

Управление кибербезопасности выразило обеспокоенность по поводу безопасности WhatsApp, классифицировав его как приложение «высокого риска». Причиной названы непрозрачность методов защиты пользовательских данных и отсутствие шифрования хранимой информации.

В ответ на это представитель Meta*, материнской компании WhatsApp, заявил о несогласии с такой оценкой. Он подчеркнул, что WhatsApp использует сквозное шифрование по умолчанию, обеспечивая конфиденциальность переписки, доступной только отправителю и получателю.

Ранее в Сети появились слухи о планах российского руководства заблокировать или замедлить мессенджер Telegram. Корреспондент Life.ru спросил об этом у пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, и он ответил, что лично ему о подобных планах ничего не известно.