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Регион
12 июня, 13:05

В Кремле высказались по поводу слухов о блокировке Telegram

Песков заверил, что в Кремле нет никаких планов по блокировке Telegram в РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в Сети слухи о якобы готовящейся блокировке или замедлении работы мессенджера Telegram. В разговоре разговоре с журналистом Александром Юнашевым представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о таких планах.

Песков комментирует слухов о возможной блокировке Telegram в РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Мне не из‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​вестно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал Песков.

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Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что по представлению правоохранительных органов Telegram был заблокирован в Дагестане и Чеченской Республике. По его словам, мессенджер часто используют для координации незаконных действий, в частности — при беспорядках в аэропорту Махачкалы.

Александр Юнашев
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