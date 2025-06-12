В Кремле высказались по поводу слухов о блокировке Telegram

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в Сети слухи о якобы готовящейся блокировке или замедлении работы мессенджера Telegram. В разговоре разговоре с журналистом Александром Юнашевым представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о таких планах.

Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что по представлению правоохранительных органов Telegram был заблокирован в Дагестане и Чеченской Республике. По его словам, мессенджер часто используют для координации незаконных действий, в частности — при беспорядках в аэропорту Махачкалы.