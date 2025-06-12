В Кремле высказались по поводу слухов о блокировке Telegram
Песков заверил, что в Кремле нет никаких планов по блокировке Telegram в РФ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг появившиеся в Сети слухи о якобы готовящейся блокировке или замедлении работы мессенджера Telegram. В разговоре разговоре с журналистом Александром Юнашевым представитель Кремля отметил, что не располагает информацией о таких планах.
Песков комментирует слухов о возможной блокировке Telegram в РФ. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — сказал Песков.
Ранее министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов сообщил, что по представлению правоохранительных органов Telegram был заблокирован в Дагестане и Чеченской Республике. По его словам, мессенджер часто используют для координации незаконных действий, в частности — при беспорядках в аэропорту Махачкалы.