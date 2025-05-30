Мэр украинских Черновцов спалился, что пользуется Telegram, который требует запретить

Интересно, что сразу же Кличуку задали вопрос, а есть ли у него собственный Telegram-канал. После получения положительного ответа все участники мероприятия от души рассмеялись. Мэр, в свою очередь, попытался оправдаться, добавив «так нужно».

Напомним, что украинские государственные структуры уже довольно продолжительное время вынашивают планы по ограничению или полному запрету мессенджера Telegram. Об этом свидетельствует заявление главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк в апреле 2024 года, которая сообщила о консультациях Киева с Евросоюзом относительно механизмов регулирования работы платформы. Аналогичную озабоченность демонстрировал и глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев, который ещё в августе минувшего года выражал сожаление по поводу отсутствия у Украины достаточных средств для мониторинга функционирования Telegram и призывал к его общенациональной блокировке.