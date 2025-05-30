Мэр украинских Черновцов спалился, что пользуется Telegram, который требует запретить
Мэр Черновцов Кличук призвал запретить на Украине Telegram, имея свой канал
Мэр Черновцов Роман Кличук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ romanklichuk
Мэр украинского города Черновцы, расположенного на западе страны, Роман Кличук призвал запретить мессенджер Telegram, которым, как оказалось, сам активно пользуется. Во время выступления на местном телеканале глава города заявил, что платформа является «антигосударственной», поэтому её деятельность следует прекратить.
Интересно, что сразу же Кличуку задали вопрос, а есть ли у него собственный Telegram-канал. После получения положительного ответа все участники мероприятия от души рассмеялись. Мэр, в свою очередь, попытался оправдаться, добавив «так нужно».
Градоначальник быстро осознал всю иронию ситуации, поэтому тоже смущённо посмеялся.
Напомним, что украинские государственные структуры уже довольно продолжительное время вынашивают планы по ограничению или полному запрету мессенджера Telegram. Об этом свидетельствует заявление главы Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольги Герасимьюк в апреле 2024 года, которая сообщила о консультациях Киева с Евросоюзом относительно механизмов регулирования работы платформы. Аналогичную озабоченность демонстрировал и глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев, который ещё в августе минувшего года выражал сожаление по поводу отсутствия у Украины достаточных средств для мониторинга функционирования Telegram и призывал к его общенациональной блокировке.