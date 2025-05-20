Паблики криптобирж в Telegram начали превращаться в аккаунты Зеленского, Ермака и Малюка
На Украине предупредили о создании фейковых аккаунтов Зеленского в Telegram
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В Telegram начали создавать фейковые аккаунты Владимира Зеленского, его супруги Елены, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главы СБУ Василия Малюка. Украинский Центр по борьбе с фейками уточняет, что фальшивые страницы создают на базе каналов о криптобиржах.
«В некоторых случаях фейковые каналы создаются на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их», — указали в центре.
Ранее Life.ru сообщал, что аккаунт Зеленского в Telegram засыпали подарками в честь празднования 9 мая. Пользователи массово дарили ему символ РККА — красную звезду.