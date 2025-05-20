Паблики криптобирж в Telegram начали превращаться в аккаунты Зеленского, Ермака и Малюка

В Telegram начали создавать фейковые аккаунты Владимира Зеленского, его супруги Елены, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главы СБУ Василия Малюка. Украинский Центр по борьбе с фейками уточняет, что фальшивые страницы создают на базе каналов о криптобиржах.