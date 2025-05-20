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Регион
20 мая, 10:01

Паблики криптобирж в Telegram начали превращаться в аккаунты Зеленского, Ермака и Малюка

На Украине предупредили о создании фейковых аккаунтов Зеленского в Telegram

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

В Telegram начали создавать фейковые аккаунты Владимира Зеленского, его супруги Елены, главы офиса Зеленского Андрея Ермака и главы СБУ Василия Малюка. Украинский Центр по борьбе с фейками уточняет, что фальшивые страницы создают на базе каналов о криптобиржах.

«В некоторых случаях фейковые каналы создаются на базе старых пабликов криптобирж, переименовывая их», — указали в центре.

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Ранее Life.ru сообщал, что аккаунт Зеленского в Telegram засыпали подарками в честь празднования 9 мая. Пользователи массово дарили ему символ РККА — красную звезду.

Полина Никифорова
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