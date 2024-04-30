На Украине предложили регулировать работу Telegram

Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. Об этом заявила председатель Нацсовета Незалежной по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.

"Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать", — сказала председатель, передаёт "Страна.ua".

Она отметила, что необходимо переводить украинских чиновников на другие мессенджеры. По её словам, важно запретить представителям киевских властей пользоваться Telegram.