Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 12:17

На Украине предложили регулировать работу Telegram

Председатель Герасимьюк: Украина обсуждает с ЕС регулирование работы Telegram

Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. Об этом заявила председатель Нацсовета Незалежной по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.

"Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать", сказала председатель, передаёт "Страна.ua".

Она отметила, что необходимо переводить украинских чиновников на другие мессенджеры. По её словам, важно запретить представителям киевских властей пользоваться Telegram.

Собирают координаты: Дуров раскрыл, чьи аккаунты в Telegram сразу идут в бан
Собирают координаты: Дуров раскрыл, чьи аккаунты в Telegram сразу идут в бан

Ранее Life.ru сообщал, что Telegram заблокировал официальный чат-бот ГУР Украины. Кроме того, остановилась работа СБУ и Минцифры. Такие боты ВСУ используют для отправки координат расположения ВС РФ на СВО. Однако уже менее чем через сутки мессенджер восстановил работу чат-ботов киевских властей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
  • Новости
  • Украина
  • Telegram
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров