На Украине предложили регулировать работу Telegram
Председатель Герасимьюк: Украина обсуждает с ЕС регулирование работы Telegram
Украина обсуждает с Евросоюзом регулирование работы мессенджера Telegram. Об этом заявила председатель Нацсовета Незалежной по ТВ Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона.
"Предлагается внести мессенджер в перечень цифровых платформ, которые подлежат регуляции, что позволит его блокировать и штрафовать", — сказала председатель, передаёт "Страна.ua".
Она отметила, что необходимо переводить украинских чиновников на другие мессенджеры. По её словам, важно запретить представителям киевских властей пользоваться Telegram.
Ранее Life.ru сообщал, что Telegram заблокировал официальный чат-бот ГУР Украины. Кроме того, остановилась работа СБУ и Минцифры. Такие боты ВСУ используют для отправки координат расположения ВС РФ на СВО. Однако уже менее чем через сутки мессенджер восстановил работу чат-ботов киевских властей.
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