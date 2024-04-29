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29 апреля, 05:25

Telegram заблокировал официальный чат-бот украинской разведки

ГУР Украины: Telegram заблокировал наш официальный чат-бот

Мессенджер Telegram заблокирован официальный чат-бот Главного управления разведки Украины (ГУР). Об этом сообщила пресс-служба украинского разведывательного ведомства в телеграм-канале.

"Бот разведки" заблокирован в Telegram. Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", — сказано в публикации.

До этого из приложения были удалены боты Службы безопасности и Минцифры Украины. Они также использовались для отправки координат расположения армии России. В ГУР заверили, что несмотря на блокировку бота военной разведки, персональные данные его пользователей в безопасности.

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Life.ru рассказывал о том, как несколько дней назад основатель Telegram Павел Дуров заявил, что платформа будет блокировать аккаунты и ботов, использующиеся для сбора координат в военных целях, а также за публикацию персональных данных людей и призывы к насилию. Предприниматель предупредил, что в будущем из-за требований Apple приложение может ограничить доступ и некоторым российским каналам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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