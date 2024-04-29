Telegram заблокировал официальный чат-бот украинской разведки

Мессенджер Telegram заблокирован официальный чат-бот Главного управления разведки Украины (ГУР). Об этом сообщила пресс-служба украинского разведывательного ведомства в телеграм-канале.

"Бот разведки" заблокирован в Telegram. Сегодня руководство платформы Telegram необоснованно заблокировало ряд официальных ботов, которые противодействовали военной агрессии России против Украины, в том числе, заблокирован "Главный бот разведки". Это произошло в противоречие правилам и публичным заявлениям, которые руководство Telegram публично декларировало", — сказано в публикации.

До этого из приложения были удалены боты Службы безопасности и Минцифры Украины. Они также использовались для отправки координат расположения армии России. В ГУР заверили, что несмотря на блокировку бота военной разведки, персональные данные его пользователей в безопасности.