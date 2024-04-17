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Регион
17 апреля, 10:21

В Кремле рассказали о важной просьбе Москвы к руководству Telegram

Песков: РФ просила Telegram не дать приложению стать инструментом террористов

Мессенджер Telegram продолжает работать на территории РФ и является важным продуктом, который не должен стать инструментом в руках террористов. И Москва ранее обращалась к руководству платформы с просьбой не допустить этого., сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Неоднократно высказывали пожелания к руководителям Telegram <…> быть очень и очень внимательными и принимать необходимые меры, с тем чтобы Telegram как высокотехнологичный продукт <…> не превращался в инструмент в руках террористов", — заявил он журналистам.

Также Песков напомнил о словах основателя мессенджера Павла Дурова, который в опубликованном сегодня ночью интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что приложение должно быть доступно для всех. Пресс-секретарь президента РФ предположил, что программист сделает из этого правила исключение для террористов, а также добавил, что в Кремле пока не успели полностью ознакомиться с их беседой, но в конце рабочего дня обязательно это сделают.

Дуров назвал ежедневное число пользователей Telegram
Дуров назвал ежедневное число пользователей Telegram

Напомним, в ночь на 17 апреля Карлсон опубликовал интервью с основателем Telegram. В ходе беседы Дуров рассказал, что старается не посещать некоторые страны. Речь идёт о крупных геополитических игроках, таких как Российская Федерация, Соединённые Штаты или Китайская Народная Республика, поездка в которые может поставить под сомнение нейтральную политическую позицию приложения.

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Shutterstock / FOTODOM

Александр Юнашев
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