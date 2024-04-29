Telegram менее чем через сутки разблокировал чат-боты украинской разведки и СБУ
Telegram восстановил работу чат-ботов киевских властей. Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.
"Официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с противником и отражении внешних атак, возобновили работу. Речь идёт о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "Еврог", — говорится в сообщении.
Как писал Life.ru, ранее Telegram заблокировал официальный чат-бот Главного управления разведки Украины. Также до этого остановилась работа чатов СБУ и Минцифры. Данные боты используются для отправки координат расположения российских войск в зоне СВО.
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