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5 августа, 09:09

В Раде призвали заблокировать Telegram на Украине

Депутат Верховной рады Потураев призвал заблокировать Telegram на Украине

У украинских властей нет ресурсов регулировать работу "Телеграма", поэтому мессенджер следует заблокировать. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев.

По его словам, когда в стране 80% граждан пользуются немодерированной соцсетью, руководство которой не вступает в коммуникацию с властями, "это большая ошибка, которая будет дорого стоить". Парламентарий утверждает, что руководство "Телеграма" якобы находится под влиянием российских спецслужб.

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей", — заявил Потураев, отвечая на вопрос о контроле киевских властей над работой "Телеграма".

К слову, о необходимости запретить работу мессенджера на территории Незалежной её власти говорят не в первый раз. Например, в апреле текущего года глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк заявляла, что власти страны обсуждают с Евросоюзом регулирование работы "Телеграма". Также она говорила о необходимости переводить украинских чиновников на другие мессенджеры.

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Shutterstock / FOTODOM / Primakov

Наталья Демьянова
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