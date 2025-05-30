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Регион
30 мая, 13:25

В Госдуме раскрыли судьбу WhatsApp и Telegram в РФ после создания нового сервиса

Депутат Боярский: WhatsApp и Telegram не смогут впредь игнорировать законы РФ

Смартфон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Смартфон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / anatoliy_gleb

Популярные мессенджеры WhatsApp и Telegram впредь не смогут своевольничать и игнорировать требования законов РФ лишь из-за того, что им нет замены. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, комментируя в телеграм-канале поправки о создании национального многофункционального сервиса в РФ.

«Мы создаём новые возможности, а не запреты. WhatsApp и Telegram могут продолжать функционировать и доживать свой век, но теперь уже при условии безусловного выполнения требований наших законов. Больше они не смогут их игнорировать, пользуясь тем, что им нет замены», — написал он.

По словам парламентария, в РФ ведётся разработка принципиально нового мессенджера, который должен стать полноценной альтернативой зарубежным сервисам. Он выразил уверенность, что благодаря расширенным возможностям, этот мессенджер будет востребован у российских пользователей.

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Напомним, ранее Life.ru уже сообщал, что в России создадут новое суперприложение для жизни. В Госдуму был внесён законопроект «О создании многофункционального сервиса обмена информацией и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Мария Любицкая
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