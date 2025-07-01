Трамп против Маска 2.0: Американист ответил Life.ru, является ли раскол в отношениях товарищей серьёзным

Ссора между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском — это не очередной эмоциональный эпизод, а реальное расхождение политических позиций между популистами и цифровыми технократами. Такое мнение в беседе.с Life.ru выразил американист, политолог и публицист Дмитрий Дробницкий. По его словам, ранее эти группы действовали сообща, но теперь внутри лагеря правых наблюдается явный идеологический конфликт.

Ссора Трампа и Маска в этот раз — это серьёзно, я не думаю, что это отвлечение от чего-то. Очевидно, что есть раскол между политическими популистами и цифровыми технократами, которые раньше выступали в едином фронте. Дмитрий Дробницкий Американист, публицист, политолог

По мнению политолога, одним из факторов, вызвавших напряжённость, стало разочарование Маска действиями администрации президента США. Эксперт полагает, что миллиардер и его единомышленники ожидали более оперативных и радикальных изменений, в частности существенного сокращения государственного аппарата и активного внедрения цифровых технологий в управление.

«То, что таких успехов нет, это означает, что администрация действует нерешительно, это плохо, а надо жёстче. В этом смысле места для Маска в данном случае в администрации нет, в общественности нет, и для многих других представителей цифрового технократического либертарианского звена», — добавил Дробницкий.

Он также отметил, что, помимо прочего, существуют разногласия и между самими популистами. Внутри администрации, например, находится Стивен Миллер, а вне её — влиятельный идеолог трампизма Стивен Бэннон. Оба они опираются на популярную в США идею народного правления. В то же время технолибертарианцы, напротив, видят решение в замене государственного аппарата цифровыми технологиями, в частности искусственным интеллектом. Эти подходы существенно расходятся.