Трамп против Маска 2.0: Американист ответил Life.ru, является ли раскол в отношениях товарищей серьёзным
Американист Дробницкий: Ссора Трампа и Маска является политическим расколом
Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai, Frederic Legrand - COMEO
Ссора между президентом США Дональдом Трампом и предпринимателем Илоном Маском — это не очередной эмоциональный эпизод, а реальное расхождение политических позиций между популистами и цифровыми технократами. Такое мнение в беседе.с Life.ru выразил американист, политолог и публицист Дмитрий Дробницкий. По его словам, ранее эти группы действовали сообща, но теперь внутри лагеря правых наблюдается явный идеологический конфликт.
Ссора Трампа и Маска в этот раз — это серьёзно, я не думаю, что это отвлечение от чего-то. Очевидно, что есть раскол между политическими популистами и цифровыми технократами, которые раньше выступали в едином фронте.
По мнению политолога, одним из факторов, вызвавших напряжённость, стало разочарование Маска действиями администрации президента США. Эксперт полагает, что миллиардер и его единомышленники ожидали более оперативных и радикальных изменений, в частности существенного сокращения государственного аппарата и активного внедрения цифровых технологий в управление.
«То, что таких успехов нет, это означает, что администрация действует нерешительно, это плохо, а надо жёстче. В этом смысле места для Маска в данном случае в администрации нет, в общественности нет, и для многих других представителей цифрового технократического либертарианского звена», — добавил Дробницкий.
Он также отметил, что, помимо прочего, существуют разногласия и между самими популистами. Внутри администрации, например, находится Стивен Миллер, а вне её — влиятельный идеолог трампизма Стивен Бэннон. Оба они опираются на популярную в США идею народного правления. В то же время технолибертарианцы, напротив, видят решение в замене государственного аппарата цифровыми технологиями, в частности искусственным интеллектом. Эти подходы существенно расходятся.
Пока неясно, как будет развиваться раскол между Трампом и Маском, но его наличие очевидно, резюмировал собеседник Life.ru.
Напомним, недавно между Илоном Маском и Дональдом Трампом произошёл острый публичный конфликт. Маск, входивший в состав администрации, выступил с резкой критикой бюджетного законопроекта, а затем обвинил Трампа в неблагодарности, утверждая, что без его поддержки республиканец не смог бы одержать победу на выборах. В ответ Трамп назвал Маска «сумасшедшим», что лишь усилило конфронтацию. Маск в свою очередь выдвинул обвинения в педофилии и заявил о приостановке космической программы Dragon. Позже он удалил публикацию с намёком на связи Трампа со скандально известным Джеффри Эпштейном и объявил о продолжении развития Dragon.