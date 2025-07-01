«Президентские амбиции»: В России увидели нового претендента на лидерство в США

Очередная публичная перепалка между предпринимателем Илоном Маском и американским лидером Дональдом Трампом может плохо сказаться для обеих сторон. Такое мнение выразил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Я думаю, что Маск может понести серьёзный экономический ущерб, а вот для Трампа ущерб будет скорее политическим. Не стоит забывать, что американский президент и в целом Республиканская партия в значительной степени зависят от финансовой поддержки крупного капитала. Именно Маск олицетворяет поддержку значительной части финансового капитала, который сделал ставку на Трампа и его движение MAGA», — подчеркнул специалист в беседе с «Газетой.ru».

Эксперт объяснил, что бизнесмен чётко дал понять представителям крупного капитала, что глава Белого дома является «пустышкой». По словам Маска, Трамп не тот человек, на которого стоит делать ставку. Васильев считает, что республиканец исчерпал себя. Сейчас президент США — заложник ситуации, в которую сам себя загнал, отметил специалист.

«Во время всей предвыборной кампании он демонстрировал себя как политик внесистемный, антагонист по отношению к вашингтонскому болоту. Теперь же Трамп не хочет иссушить это болото под названием глубинное государство, он хочет его перестроить под себя, но у него не получается», — объяснил американист.

Васильев уточнил, что для указанных целей Трампу нужды деньги, но его финансовые возможности ограничены. Также внутри Маска, по словам эксперта, видны президентские амбиции. Именно поэтому бизнесмен пытался занять пост при администрации республиканца, а Трамп это, конечно же, осознаёт и отправляет обратно в ЮАР. Специалист выразил мнение, что конфликт между бывшими «приятелями» является экзистенциальным.