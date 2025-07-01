«Прикрой лавочку»: Трамп посоветовал Маску отправиться на родину в ЮАР

Американский лидер Дональд Трамп резко ответил предпринимателю Илону Маску на критику нового налогового законопроекта, заявив, что без государственной поддержки бизнесмену придётся покинуть США. Об этом президент написал в своей социальной сети Truth Social.

«Электромобили — это прекрасно, но не всех следует заставлять иметь их. Илон может получить больше субсидий, чем любой другой человек в истории, и без субсидий ему, вероятно, пришлось бы закрыть лавочку и вернуться домой, в Южную Африку», — заявил Трамп.

Конфликт возник после того, как Маск раскритиковал принятый Палатой представителей законопроект, который сокращает федеральные расходы, но одновременно вводит значительные налоговые льготы. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, эти меры могут привести к увеличению дефицита бюджета и росту государственного долга.

Трамп, в свою очередь, назвал этот документ «единым, большим и красивым» законопроектом, подчёркивая его важность для экономики страны. В своем посте он также намекнул, что успех компаний Маска во многом зависит от государственной поддержки.