Теперь всё официально: Илон Маск подал документы на регистрацию партии «Америка»
Илон Маск подал документы на регистрацию партии «Америка»
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В базе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилась регистрационная форма новой политической силы — America Party, о создании которой миллиардер Илон Маск заявил днем ранее. Документ опубликован официально.
Параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».
Пока неизвестно, кто стоит за этими регистрациями. Не исключено, что часть заявлений — результат интернет-шуток или троллинга, связанных с медийным анонсом Маска. Сам бизнесмен пока не дал комментариев о том, подавал ли он документы в FEC лично или через представителей.
Ранее Илон Маск прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможной депортации. Миллиардер написал, что ему «заманчиво обострить ситуацию», но он пока воздержится от этого. Конфликт разгорелся после того, как предприниматель раскритиковал новый бюджетный законопроект, предложенный американским лидером.