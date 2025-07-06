Теперь всё официально: Илон Маск подал документы на регистрацию партии «Америка»

В базе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилась регистрационная форма новой политической силы — America Party, о создании которой миллиардер Илон Маск заявил днем ранее. Документ опубликован официально.

Параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».

Пока неизвестно, кто стоит за этими регистрациями. Не исключено, что часть заявлений — результат интернет-шуток или троллинга, связанных с медийным анонсом Маска. Сам бизнесмен пока не дал комментариев о том, подавал ли он документы в FEC лично или через представителей.