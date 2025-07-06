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6 июля, 14:16

Теперь всё официально: Илон Маск подал документы на регистрацию партии «Америка»

Илон Маск подал документы на регистрацию партии «Америка»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

В базе данных Федеральной избирательной комиссии США (FEC) появилась регистрационная форма новой политической силы — America Party, о создании которой миллиардер Илон Маск заявил днем ранее. Документ опубликован официально.

Параллельно в картотеке FEC появились заявления о создании сразу нескольких других партий с названиями, напрямую отсылающими к Маску и его проектам: «Партия DOGE», «Партия Х», «Партия Юпитера», «Партия Илона Рива Маска», а также более ироничные варианты вроде «Бесполезной партии» и «Партии дегена».

Пока неизвестно, кто стоит за этими регистрациями. Не исключено, что часть заявлений — результат интернет-шуток или троллинга, связанных с медийным анонсом Маска. Сам бизнесмен пока не дал комментариев о том, подавал ли он документы в FEC лично или через представителей.

Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США
Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США

Ранее Илон Маск прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о возможной депортации. Миллиардер написал, что ему «заманчиво обострить ситуацию», но он пока воздержится от этого. Конфликт разгорелся после того, как предприниматель раскритиковал новый бюджетный законопроект, предложенный американским лидером.

Мария Любицкая
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