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5 июля, 18:45

Зеленский назвал вчерашний разговор с Трампом «лучшим за всё время»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский назвал свой вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом «лучшим за всё время». По его словам, в ходе переговоров был поднят вопрос о системах противовоздушной обороны.

«Наверное, это был самый лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, Я благодарен за готовность помогать», — сказал экс-комик в своём вечернем обращении.

Зеленский также заявил, что системы Patriot, предоставленные США, необходимы для защиты от баллистических ударов.

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Напомним, 3 июля, Трамп также провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в котором обсуждались вопросы безопасности и текущая ситуация на Украине.

Наталья Демьянова
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