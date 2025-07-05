Зеленский назвал вчерашний разговор с Трампом «лучшим за всё время»
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Владимир Зеленский назвал свой вчерашний разговор с президентом США Дональдом Трампом «лучшим за всё время». По его словам, в ходе переговоров был поднят вопрос о системах противовоздушной обороны.
«Наверное, это был самый лучший разговор за всё это время, максимально продуктивный. Мы обсудили и тематику ПВО, Я благодарен за готовность помогать», — сказал экс-комик в своём вечернем обращении.
Зеленский также заявил, что системы Patriot, предоставленные США, необходимы для защиты от баллистических ударов.