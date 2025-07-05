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5 июля, 10:43

«Рассыпался в комплиментах»: Зеленский начал лебезить перед Трампом из-за страха

El Pais: Зеленский усилил благодарности Трампу из-за угрозы остановки помощи США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский и его администрация начали активно выражать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу в своих публичных выступлениях. Это происходит на фоне растущих опасений о возможной приостановке военной помощи Соединённых Штатов, сообщает испанская газета El Pais.

«И Зеленский, и глава администрации <...> Андрей Ермак рассыпались в комплиментах в адрес Трампа, неоднократно выражая свою признательность. Каждое публичное послание из Киева включает слова благодарности Трампу», — указано в статье.

Газета отмечает, что такая тактика может быть частью стратегии Киева по укреплению связей с Вашингтоном. В условиях, когда помощь США становится всё более важной для Украины, особенно в свете продолжающегося конфликта с Россией, Киев стремится продемонстрировать свою признательность и лояльность.

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Ранее Зеленский заявлял о состоявшемся звонке с Дональдом Трампом. По его словам, в ходе беседы стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары, и возможности укрепления системы ПВО. Кроме того, обсуждались перспективы сотрудничества в оборонной промышленности, в том числе совместные проекты, связанные с производством дронов и передовых технологий.

Полина Никифорова
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