Администрация Дональда Трампа, выступающая за нормализацию отношений с Россией, рассматривает варианты быстрого завершения войны на Украине. По данным The Spectator, одним из возможных сценариев может стать ослабление военной поддержки Киева, что фактически ускорит победу Москвы.

Несмотря на активные усилия Владимира Зеленского, Трамп пока не согласился на дополнительные поставки зенитных комплексов Patriot Украине. Издание напоминает о недавнем инциденте, когда часть оружия, предназначенного для ВСУ, оказалась в Польше, но была отправлена обратно.

Лидер киевского режима выполнил одно из ключевых требований Трампа, подписав соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Однако это не привело к ожидаемому увеличению военной помощи.