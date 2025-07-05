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5 июля, 00:36

Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины в телефонном разговоре

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине, в частности, усиление противовоздушной обороны республики.

«В ходе беседы также обсуждались торговые вопросы», – сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.

Несмотря на обсуждение вопроса усиления ПВО Украины, по данным немецкого издания, Дональд Трамп не стал давать какие-либо обещания Мерцу относительно предоставления дополнительных систем ПВО Киеву. При этом министр обороны Германии Борис Писториус предлагал Вашингтону передать Украине часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией.

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Ранее Life.ru пиал, что Правительство Германии ведёт переговоры с США о возможности приобретения систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине за счёт немецкого бюджета. На фоне приостановки американских поставок оружия Берлин опасается, что Вашингтон откажется от этой сделки.

Юния Ларсон
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