Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины в телефонном разговоре

4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине, в частности, усиление противовоздушной обороны республики.

«В ходе беседы также обсуждались торговые вопросы», – сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.

Несмотря на обсуждение вопроса усиления ПВО Украины, по данным немецкого издания, Дональд Трамп не стал давать какие-либо обещания Мерцу относительно предоставления дополнительных систем ПВО Киеву. При этом министр обороны Германии Борис Писториус предлагал Вашингтону передать Украине часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией.