Берлин хочет помочь Киеву, тайно купив у США два комплекса Patriot

Германия стремится помочь Украине в укреплении её обороноспособности, планируя «тайную сделку» с США для получения дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot. Как сообщает издание Bild, речь идёт о поставке двух новых комплексов, которые добавятся к уже имеющимся четырём.

По информации источников издания, Германия готова профинансировать не только саму поставку систем, но и ракеты для них. Соответствующий запрос Берлин направил в Вашингтон несколько недель назад, однако существует риск, что американская сторона отклонит заявку.