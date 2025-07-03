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3 июля, 15:44

«Чёткий сигнал»: Фон дер Ляйен сочла заморозку помощи США Украине призывом ЕС к действию

Фон дер Ляйен: Заморозка США поставок оружия Киеву является сигналом для ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Евросоюз рассматривает прекращение поставок оружия Украине со стороны США как сигнал к увеличению военной помощи от европейских стран. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на пресс-конференции в датском Орхусе в связи с началом председательства Дании в Совете ЕС, глава ЕК призвала страны союза активнее использовать военные кредиты и закупать вооружения под надзором Еврокомиссии.

«Решение США — это чёткий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — сказала она.

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Напомним, накануне стало известно, что США приостановили поставки на Украину вооружений, включая ракеты для систем ПВО Patriot и другие виды. Вслед за заявлением Белого дома, в украинском Министерстве иностранных дел был вызван временный поверенный в делах США в Киеве. По данным издания The Economist, возможной причиной такого решения американского президента могла стать личная неприязнь к Владимиру Зеленскому.

Александра Мышляева
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