«Чёткий сигнал»: Фон дер Ляйен сочла заморозку помощи США Украине призывом ЕС к действию

Евросоюз рассматривает прекращение поставок оружия Украине со стороны США как сигнал к увеличению военной помощи от европейских стран. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Выступая на пресс-конференции в датском Орхусе в связи с началом председательства Дании в Совете ЕС, глава ЕК призвала страны союза активнее использовать военные кредиты и закупать вооружения под надзором Еврокомиссии.