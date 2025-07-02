МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия
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Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Он должен посетить ведомство из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения.
«Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины», — говорится в сообщении.
Киевская сторона также подчеркнула, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит «агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира».
Напомним, ранее в Пентагоне и Конгрессе США приостановили поставки на Украину определённого вооружения и боеприпасов, в том числе десятков перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятков ракет Stinger. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила данную информацию, объяснив это необходимостью приоритетного обеспечения интересов США.