МИД Украины вызвал временного поверенного США после приостановки поставок оружия

Министерство иностранных дел (МИД) Украины вызвало к себе временного поверенного в делах США Джона Хинкеля. Он должен посетить ведомство из-за приостановки поставок отдельных видов вооружения.

«Заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца подчеркнула критическую важность продолжения поставок выделенных ранее оборонных пакетов, с особым акцентом на укрепление противовоздушной обороны Украины», — говорится в сообщении.

Киевская сторона также подчеркнула, что любая задержка или промедление с поддержкой оборонных возможностей Украины только побудит «агрессора продолжать войну и террор, а не искать мира».