Пентагон подкидывает Трампу идеи о «надёжной» поддержке Украины
NYP: В Пентагоне предлагают Трампу варианты дальнейшей военной поддержки Киева
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Руководитель политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби сообщил, что ведомство продолжает подкидывать президенту Дональду Трампу идеи о военной поддержке Украины. При этом предложения ориентированы на достижение главной задачи — завершение конфликта.
«Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу) надёжные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец (войне)», — сказал Колби, слова которого приводит газета New York Post.
В то же время он отметил, что Пентагон стремится сохранить высокий уровень боевой готовности американских войск, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружения Киеву. По его словам, ведомство работает дружно и слаженно, а о расколах говорить не приходится.
Ранее американские СМИ рассказывали, что США на время перестали поставлять Киеву некоторые виды оружия и боеприпасов. К примеру, Украина не дождалась десятков ракет-перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и боеприпасов для «Стингеров». Журналисты считают, что это связано с дефицитом снарядов и у самих Штатов.