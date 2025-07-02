Пентагон подкидывает Трампу идеи о «надёжной» поддержке Украины

Руководитель политического отдела Министерства обороны США Элбридж Колби сообщил, что ведомство продолжает подкидывать президенту Дональду Трампу идеи о военной поддержке Украины. При этом предложения ориентированы на достижение главной задачи — завершение конфликта.

«Министерство обороны продолжает предоставлять президенту (Трампу) надёжные варианты дальнейшей военной помощи Украине, которые соответствуют его цели положить конец (войне) » , — сказал Колби, слова которого приводит газета New York Post.

В то же время он отметил, что Пентагон стремится сохранить высокий уровень боевой готовности американских войск, несмотря на приостановку поставок некоторых видов вооружения Киеву. По его словам, ведомство работает дружно и слаженно, а о расколах говорить не приходится.