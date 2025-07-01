Лукашенко довёл до США одно «чёткое требование» Путина по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил после официальной части своего выступления на торжественном собрании по случаю Дня Независимости республики, что во время встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом передал позицию российского коллеги Владимира Путина по возможному перемирию на Украине. По словам белорусского лидера, Москва готова к прекращению ударов — при одном условии.

«У Путина на этот счёт есть одно чёткое требование: «Но пусть они (на Западе) скажут своему подчинённому — Зеленскому, чтобы он не наносил по России удары. Тогда мы согласимся». Вот эту позицию до американцев довёл. Но я не верю в то, что они хотят прекратить эту войну», — поделился Лукашенко.

Представитель США, по словам Лукашенко, пообещал «поработать» в этом направлении. Кроме того, президент Белоруссии призвал американскую сторону отказаться от политической борьбы внутри страны и выполнять свои обязательства.