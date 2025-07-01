«Будем пресекать на корню»: Лукашенко сделал грозное заявление относительно ситуации на Украине и Ближнем Востоке
Лукашенко: Белоруссия не допустит конфликтов, как на Украине и Ближнем Востоке
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню Независимости республики, заявил, что для Минска неприемлемы предпосылки к развитию событий, аналогичных тем, что произошли на Украине или на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что такие ситуации будут пресекаться на корню.
«Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием», — сказал Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии заявил, что новейший российский ракетный комплекс «Орешник» будет размещён на территории республики до конца текущего года. Его размещение, по мнению экспертов, укрепит общее оборонное пространство Союзного государства.