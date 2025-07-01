«Будем пресекать на корню»: Лукашенко сделал грозное заявление относительно ситуации на Украине и Ближнем Востоке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании, посвящённом Дню Независимости республики, заявил, что для Минска неприемлемы предпосылки к развитию событий, аналогичных тем, что произошли на Украине или на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что такие ситуации будут пресекаться на корню.

«Повторение беды, как в Украине или, не дай бог, на Ближнем Востоке, для нас неприемлемо. Предпосылки к подобному развитию событий будем пресекать на корню. Говорю это тем, кто стоит за каждым подобным сценарием», — сказал Лукашенко.