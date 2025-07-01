Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 09:30

Лукашенко: Против Белоруссии уже несколько десятилетий ведётся гибридная война

Против Белоруссии уже несколько десятилетий постоянно ведётся гибридная война, и она будет набирать обороты. Об этом заявил президент союзной республики Александр Лукашенко.

«Против нас уже несколько десятилетий ведётся перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты», — заяви Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Однако президент подчеркнул, что Белоруссии есть чем ответить: у страны есть боеспособная армия, которая способна реагировать на любые агрессивные действия.

«Жрать будет нечего»: Лукашенко потребовал остановить падёж скота
«Жрать будет нечего»: Лукашенко потребовал остановить падёж скота

А ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «мужиков» молиться на власть, благодаря которой белорусская сторона не участвует в военном конфликте. Белорусский лидер также призвал руководителей регионов рать на себя полную ответственность и добиваться ощутимых результатов.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar