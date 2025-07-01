Лукашенко: Против Белоруссии уже несколько десятилетий ведётся гибридная война

Против Белоруссии уже несколько десятилетий постоянно ведётся гибридная война, и она будет набирать обороты. Об этом заявил президент союзной республики Александр Лукашенко.

«Против нас уже несколько десятилетий ведётся перманентная гибридная война, которая в дальнейшем будет только набирать обороты», — заяви Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

Однако президент подчеркнул, что Белоруссии есть чем ответить: у страны есть боеспособная армия, которая способна реагировать на любые агрессивные действия.