«Жрать будет нечего»: Лукашенко потребовал остановить падёж скота

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в жёсткой форме раскритиковал ситуацию в сельском хозяйстве, подчеркнув, что падёж скота в стране принял угрожающие масштабы. По его мнению, если ситуация не изменится, Минск может столкнуться с дефицитом продовольствия.

На выездном совещании по вопросам агропрома белорусский лидер подчеркнул, что его позиция обусловлена системными проблемами. Как отметил Лукашенко, поводом для совещания стала полная неисполнительность в аграрной отрасли и отсутствие дисциплины среди ответственных лиц. Президент также резко высказался по поводу последствий, если нынешняя ситуация сохранится.

«Если будет падёж скота как сейчас или вчера, будет это всё продолжаться — вы мне будете сказки рассказывать, как будто не знаете, откуда я родом — и будет гибнуть скот, мы придём к тому, что нам жрать самим будет нечего», — заявил глава государства.