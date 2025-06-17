«Хотя бы по две бороздки»: Лукашенко призвал белорусов сажать картофель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов заниматься земледелием на своих участках, в частности, выращивать картофель. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Хотя бы по две бороздки высаживать картофель», – посоветовал белорусский лидер в рамках совещания по вопросам аграрно-промышленного комплекса, которое проходит в Минской области.

В дополнение к этому, Лукашенко поделился личным опытом в картофелеводстве. Он сообщил, что в текущем году высадил картофель, полученный от Академии наук, на двух отдельных полях, и пообещал присутствующим обеспечить их урожаем.