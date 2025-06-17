«Хотя бы по две бороздки»: Лукашенко призвал белорусов сажать картофель
Лукашенко призвал белорусов сажать картофель
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов заниматься земледелием на своих участках, в частности, выращивать картофель. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».
«Хотя бы по две бороздки высаживать картофель», – посоветовал белорусский лидер в рамках совещания по вопросам аграрно-промышленного комплекса, которое проходит в Минской области.
В дополнение к этому, Лукашенко поделился личным опытом в картофелеводстве. Он сообщил, что в текущем году высадил картофель, полученный от Академии наук, на двух отдельных полях, и пообещал присутствующим обеспечить их урожаем.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии зафиксирована нехватка картофеля. Лукашенко пояснил, что дефицит возник из-за того, что российские цены на сельхозпродукцию оказались более привлекательными. Это побудило белорусских производителей переориентировать свои поставки, что негативно сказалось на доступности и стоимости товаров для граждан Белоруссии.