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17 июня, 10:06

«Хотя бы по две бороздки»: Лукашенко призвал белорусов сажать картофель

Лукашенко призвал белорусов сажать картофель

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусов заниматься земледелием на своих участках, в частности, выращивать картофель. Его слова приводит телеграм-канал «Пул Первого».

«Хотя бы по две бороздки высаживать картофель», – посоветовал белорусский лидер в рамках совещания по вопросам аграрно-промышленного комплекса, которое проходит в Минской области.

В дополнение к этому, Лукашенко поделился личным опытом в картофелеводстве. Он сообщил, что в текущем году высадил картофель, полученный от Академии наук, на двух отдельных полях, и пообещал присутствующим обеспечить их урожаем.

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Ранее сообщалось, что в Белоруссии зафиксирована нехватка картофеля. Лукашенко пояснил, что дефицит возник из-за того, что российские цены на сельхозпродукцию оказались более привлекательными. Это побудило белорусских производителей переориентировать свои поставки, что негативно сказалось на доступности и стоимости товаров для граждан Белоруссии.

Мария Любицкая
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