«Месяц выдержим»: Лукашенко объяснил ситуацию с дефицитом картофеля в белорусских магазинах
Лукашенко объяснил нехватку картофеля в Белоруссии активными поставками в РФ
Александр Лукашенко. Обложка © Сайт президента Белоруссии
Дефицит картофеля, наблюдаемый в отдельных белорусских торговых точках, вызван повышенным интересом к этому продукту со стороны российских потребителей. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на открытии Международного выставочного центра в Минске.
Президент республики пояснил, что дефицит на внутреннем рынке вызван более высокими ценами на сельхозпродукцию в России. Белорусские производители, стремясь к большей прибыли, перенаправили поставки в соседнюю страну, оставив белорусских потребителей с меньшим выбором и более высокими ценами.
«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.
Ранее глава Минсельхоза РФ рассказала россиянам, когда спадут цены на картофель. Оксана Лут, в частности, отметила, что дальнейшая ценовая динамика будет зависеть от погодных условий и уровня влажности.