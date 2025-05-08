«Месяц выдержим»: Лукашенко объяснил ситуацию с дефицитом картофеля в белорусских магазинах

Дефицит картофеля, наблюдаемый в отдельных белорусских торговых точках, вызван повышенным интересом к этому продукту со стороны российских потребителей. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на открытии Международного выставочного центра в Минске.

Президент республики пояснил, что дефицит на внутреннем рынке вызван более высокими ценами на сельхозпродукцию в России. Белорусские производители, стремясь к большей прибыли, перенаправили поставки в соседнюю страну, оставив белорусских потребителей с меньшим выбором и более высокими ценами.

«Если переживаете за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — передаёт слова Лукашенко его пресс-служба.