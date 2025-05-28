Картофельный кризис: Почему в России выросли цены и когда ждать снижения В России выросли цены на картофель, а на рынке возник дефицит. При этом сейчас предпринят целый ряд мер, чтобы исправить ситуацию. Что происходит на рынке, хватит ли картошки в этом году и когда начнётся снижение цен? 28 мая, 11:24 Экономисты рассказали, когда снизятся цены на картофель. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Val_R

Почему в России не хватило картофеля

В России возникла непростая ситуация на рынке картофеля. Эту проблему с аграриями обсудил президент Владимир Путин. Он также накануне разговаривал с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и выяснилось, что в Белоруссии не осталось запасов картофеля, так как весь урожай поставили в Россию. Сейчас принят целый ряд мер для того, чтобы увеличить производство картофеля в России, а также стимулировать снижение цен.

По данным Росстата, в хозяйствах всех категорий в России в 2024 году собрали 17,83 миллиона тонн картофеля. Это на 11,9 процента меньше, чем годом ранее. При этом в 2023 году урожай побил рекорд за 30 лет. Без учёта личных хозяйств населения он достиг 8,6 миллиона тонн. Тут стоит отметить, что основная доля производства картофеля в 2024 году, как это обычно и бывает, пришлась как раз на хозяйства населения. Объём собранного урожая на участках граждан составил 10,528 миллиона тонн, тогда как годом ранее он достиг 11,616 миллиона тонн.

— Дефицит картофеля на полках — это прежде всего следствие неурожая прошлого года. В ряде регионов России, особенно в Центральной полосе и на Урале, осенью 2024 года погодные условия были крайне неблагоприятными: дожди затянули сроки уборки, часть урожая сгнила прямо в земле, а другая не выдержала длительного хранения. В результате объёмы товарного картофеля заметно снизились, что и сказалось на ценах и наличии продукта в торговых сетях, — рассказал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Как изменились цены на картофель

По данным Росстата, цены на картофель по итогам прошлого года выросли почти на 92 процента, то есть почти в два раза. В результате картофель возглавил рейтинг самых подорожавших продуктов за год.

Впрочем, главной причиной такого роста в процентном соотношении экономисты называют прежде всего эффект низкой базы. В 2023 и 2022 годах картофель снижался в цене на 15,8 и 31,5 процента соответственно.

— В результате после такого снижения начался заметный рост, связанный с проблемами с урожаем. Итог: картофель возглавил рейтинг, хотя в денежном выражении есть много продуктов, которые подорожали заметнее. Картофель относится к группе социально значимых товаров, и торговые сети делают на него очень небольшие наценки — порядка пяти процентов, — рассказал менеджер по закупкам сети продуктовых магазинов Олег Смирнов.

У агрономов своё видение ситуации. Дело в том, что картошка относится к овощам открытого грунта, а они относятся к самым затратным культурам.

— Получается, что картофель в магазинах стоит дёшево, но затраты на его производство достаточно велики. Многие производители по этой причине переходят на выращивание других культур, более привлекательных по рентабельности. Но в целом сейчас никакой критической ситуации нет. В любом случае к июлю цены упадут, так как на рынок начнёт активно поступать картофель нового урожая, — отметила агроном Ольга Кузнецова.

По данным Росстата на 19 мая 2025 года, средняя стоимость килограмма картофеля составила 91,77 рубля. В прошлом месяце она была 82,76, а в марте — 67,13 рубля.

Какие меры принимаются для увеличения поставок картофеля на рынок

По данным Минсельхоза, главная причина неурожая в прошлом году — именно погодные условия. В ведомстве уже докладывали, что для обеспечения внутреннего рынка в межсезонье принято решение установить льготы на импорт картофеля в Россию в объёме до 150 тысяч тонн. Это позволит закрыть внутренние потребности.

На этой неделе в Минсельхозе прошло совещание, посвящённое отечественному картофелю и обеспечению населения продуктами «борщевого набора». Выяснилось, что посевные и посадочные работы сейчас идут в плановом режиме и даже с опережением темпов прошлого года.

Посевные площади под картофель выросли на десять тысяч гектаров, что должно принести дополнительные 250 тысяч тонн урожая. В Минсельхозе прогнозируют, что урожай этого года будет выше, чем в предыдущем. Он должен составить примерно 7,5 миллиона тонн. Уже идёт уборка ранних сортов картофеля.

— Поводов для паники нет. Как и много лет подряд, значительная часть россиян традиционно уже высадила картофель на дачных участках. В некоторых регионах это остаётся важной частью продовольственной самодостаточности. Народ к таким ситуациям адаптирован: кто мешки закупил заранее, кто рассаду в апреле закладывал, — отметил Игорь Расторгуев.

Авторы Нина Важдаева