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Цены на картошку взлетели в 3 раза: Что сказал Путин и когда ждать спасения

В России наблюдается дефицит картофеля, что привело к двухкратному росту цен. В ситуацию был вынужден вмешаться даже президент Владимир Путин. Что стало причиной дефицита и когда ждать исправления ситуации — в материале Life.ru.

28 мая, 14:05
Цены на картошку в России бьют рекорды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

Цены на картошку в России бьют рекорды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

Новые цены на картофель

По данным Росстата на конец апреля 2025 года, средняя стоимость картофеля составляет 85 рублей за килограмм (в мае 2024 года было 30 рублей). В некоторых регионах цена за 1 кг доходит до 200 рублей. Губернаторы регионов уже вводят мораторий на вывоз картошки.

«Неужели в пустыне картошка лучше растёт, чем в нашем чернозёме?» — удивляются россияне, с удивлением разглядывая ценники на египетскую картошку в российских супермаркетах. Как же так вышло, что корнеплод, уже как минимум две сотни лет считающийся в России «вторым хлебом», оказался в таком дефиците, что приходится завозить его из-за рубежа?

Что сказал президент России про картошку

Нехватка картофеля в России стала настолько необычным явлением, что на это обратил внимание президент. С начала этой недели Владимир Путин уже дважды обращался к теме производства картофеля.

— Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь, заявил он 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов в Кремле.

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему с картофелем. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему с картофелем. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

И уже на следующий день, 27 мая, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» продолжил эту тему:

— Кстати говоря, насчёт картошки. В своё время я тоже с родителями — отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа, сажать эту картошку, потом полоть. Вчера, повторяю, тоже встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора, картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: «И у нас уже всё продали в Россию». Понимаете, тоже есть чем заниматься здесь… Рекомендую тоже не забывать про это, сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его хватило не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в Россию, сообщает ТАСС. Лукашенко напомнил, что поддержка России не является благотворительностью, а обеспечивает хорошие доходы и выгодные цены для республики.

Почему в 2025 году в России пропал картофель

Так что же произошло, почему на российских прилавках сейчас преобладает не российский или белорусский картофель, а корнеплоды из Египта, Израиля, Китая и стран ближнего зарубежья? Нет, картофель в этих странах растёт отнюдь не лучше, чем в России. Возможно, управленцы, ответственные за сельское хозяйство, тщательно следят за прогнозами и процессами в отрасли.

Ещё совсем недавно с картофелем в стране всё было хорошо. В 2023 году случился рекордный урожай. Было выращено 8,6 млн тонн картофеля — на 18% больше, чем в 2022 году, — самый высокий показатель за последние 30 лет. Плюс сами россияне вырастили на дачах и подсобных участках около 11 млн тонн.

Производители картофеля в России резко сократили посевные площади, что привело к дефициту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Производители картофеля в России резко сократили посевные площади, что привело к дефициту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Однако этот успех принёс мало радости производителям — цены на картофель резко снизились, а часть урожая оказалась невостребованной и просто сгнила на складах. Неудивительно, что производители в полном соответствии с законом рынка начали сокращать посевные площади под картофель, переключившись на более выгодные подсолнечник и сахарную свёклу. Управленцы же, ответственные за сельское хозяйство, не усмотрели в этом тревожной тенденции и не приняли мер по сохранению посевных площадей, дав дотации производителям картофеля. К примеру, в Китае, откуда мы сейчас импортируем картофель, дотации сельскому хозяйству составляют 1100 долларов на гектар в то время, как в России — 2–3 доллара. В результате урожай картофеля 2024 года оказался на 1,3 млн тонн меньше. Да плюс, точнее — минус, россияне на дачах и подворьях вырастили уже менее 11 млн тонн. Что и привело к нехватке продукта, необходимости импортировать картофель из-за рубежа и росту цен.

Что произошло с посевным материалом

Казалось бы, чего проще? Не хватило картошки — увеличь посевные площади, и вся недолга! Но на деле всё совсем не просто. Мало увеличить участки земли под посевы. Нужно в эту землю ещё что-то посеять. А с этим проблемы. На сегодня сельское хозяйство России почти на 90 процентов зависимо от поставок семян из-за рубежа. По семенному картофелю — в том числе.

Учитывая нынешнюю конфронтацию России с Западом — большой вопрос, удастся ли российским производителям закупить там необходимое количество посевного материала. Катастрофой нехватка семенного картофеля, конечно, не станет. В крайнем случае хозяйства посеют товарные клубни, но вот какой они дадут урожай и удастся ли гарантированно вырастить необходимое количество картофеля — прогнозировать трудно.

Почему частники не хотят заниматься картофелем

Если ещё недавно большую часть картофеля граждане выращивали самостоятельно на дачах и приусадебных участках, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Россияне больше не хотят на дачах «стоять буквой зю», сажая, а затем пропалывая картошку. Они хотят на дачах отдыхать, справедливо полагая — зачем убиваться на участке, выращивая картошку, когда её можно просто купить.

Дачники больше не хотят выращивать картофель на приусадебных участках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fursov

Дачники больше не хотят выращивать картофель на приусадебных участках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fursov

Как показывают опросы, если в 2022 году лишь 30% дачников заявляли, что не собираются выращивать картофель, то в 2023 году таких было уже 47%. В нынешнем году выращивать картофель на своих участках собираются лишь 39% опрошенных. В 2022 году самостоятельно выращивали картошку 60% дачников.

Когда изменится ситуация с картофелем в России

Исправления ситуации с ценами на картофель можно ожидать уже в июне 2025 года. Как утверждают в Минсельхозе, снижение цен произойдёт за счёт начала поставок на прилавки ранних сортов картофеля от отечественных производителей и увеличения импорта. Кроме того, в 2025 году, по словам директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, площади под картофель увеличили на 10 тысяч гектаров, что должно дать дополнительные 250 тысяч тонн урожая. По прогнозам Минсельхоза, урожай этого года будет выше, чем в предыдущем, и составит примерно 7,5 миллиона тонн.

А вот исправления ситуации с производством картофеля в целом так скоро ожидать не приходится. Представители отрасли на совещании обещали Владимиру Путину добиться этого только к 2030 году.

«Специалисты, в том числе в государственных научных учреждениях, способные решать эти задачи, найдены. Тут как раз работает эффективно в АПК «треугольник реиндустриализации»: бизнес – наука – государство. Благодаря, в частности, ФНТП [Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы] мы можем быстро складывать рабочие конструкции, где бизнес занимается коммерциализацией и продвижением, научные институты занимаются разработкой, а государство всё это активно поддерживает. Поэтому я думаю, что по сахарной свёкле и по картофелю к 2030 году мы все задачи решим, пообещал президенту глава компании «РУСИД» Марк Гехт.

Картофельный кризис: Почему в России выросли цены и когда ждать снижения
Картофельный кризис: Почему в России выросли цены и когда ждать снижения
Авторы
Владимир Дюжий
Владимир Дюжий
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