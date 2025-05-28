Цены на картошку взлетели в 3 раза: Что сказал Путин и когда ждать спасения В России наблюдается дефицит картофеля, что привело к двухкратному росту цен. В ситуацию был вынужден вмешаться даже президент Владимир Путин. Что стало причиной дефицита и когда ждать исправления ситуации — в материале Life.ru. 28 мая, 14:05 Цены на картошку в России бьют рекорды. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VeronicMora

Новые цены на картофель

По данным Росстата на конец апреля 2025 года, средняя стоимость картофеля составляет 85 рублей за килограмм (в мае 2024 года было 30 рублей). В некоторых регионах цена за 1 кг доходит до 200 рублей. Губернаторы регионов уже вводят мораторий на вывоз картошки.

«Неужели в пустыне картошка лучше растёт, чем в нашем чернозёме?» — удивляются россияне, с удивлением разглядывая ценники на египетскую картошку в российских супермаркетах. Как же так вышло, что корнеплод, уже как минимум две сотни лет считающийся в России «вторым хлебом», оказался в таком дефиците, что приходится завозить его из-за рубежа?

Что сказал президент России про картошку

Нехватка картофеля в России стала настолько необычным явлением, что на это обратил внимание президент. С начала этой недели Владимир Путин уже дважды обращался к теме производства картофеля.

— Конечно, можно и в Белоруссии картофель закупать, они большие специалисты по картошке, но свою тоже неплохо иметь, — заявил он 26 мая на встрече с представителями российских деловых кругов в Кремле.

Президент России Владимир Путин призвал решить проблему с картофелем. Фото © ТАСС / Сергей Булкин

И уже на следующий день, 27 мая, на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» продолжил эту тему: — Кстати говоря, насчёт картошки. В своё время я тоже с родителями — отец меня приобщал к этому делу. Непростая это работа, сажать эту картошку, потом полоть. Вчера, повторяю, тоже встречался с представителями разных направлений бизнеса, в том числе и агросектора, картошки-то не хватает у нас, оказывается. Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит: «И у нас уже всё продали в Россию». Понимаете, тоже есть чем заниматься здесь… Рекомендую тоже не забывать про это, — сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже распорядился увеличить производство картофеля, чтобы его хватило не только для внутреннего рынка, но и для экспорта в Россию, сообщает ТАСС. Лукашенко напомнил, что поддержка России не является благотворительностью, а обеспечивает хорошие доходы и выгодные цены для республики.

Почему в 2025 году в России пропал картофель

Так что же произошло, почему на российских прилавках сейчас преобладает не российский или белорусский картофель, а корнеплоды из Египта, Израиля, Китая и стран ближнего зарубежья? Нет, картофель в этих странах растёт отнюдь не лучше, чем в России. Возможно, управленцы, ответственные за сельское хозяйство, тщательно следят за прогнозами и процессами в отрасли.

Ещё совсем недавно с картофелем в стране всё было хорошо. В 2023 году случился рекордный урожай. Было выращено 8,6 млн тонн картофеля — на 18% больше, чем в 2022 году, — самый высокий показатель за последние 30 лет. Плюс сами россияне вырастили на дачах и подсобных участках около 11 млн тонн.

Производители картофеля в России резко сократили посевные площади, что привело к дефициту. Фото © Shutterstock / FOTODOM / SERSOLL

Однако этот успех принёс мало радости производителям — цены на картофель резко снизились, а часть урожая оказалась невостребованной и просто сгнила на складах. Неудивительно, что производители в полном соответствии с законом рынка начали сокращать посевные площади под картофель, переключившись на более выгодные подсолнечник и сахарную свёклу. Управленцы же, ответственные за сельское хозяйство, не усмотрели в этом тревожной тенденции и не приняли мер по сохранению посевных площадей, дав дотации производителям картофеля. К примеру, в Китае, откуда мы сейчас импортируем картофель, дотации сельскому хозяйству составляют 1100 долларов на гектар в то время, как в России — 2–3 доллара. В результате урожай картофеля 2024 года оказался на 1,3 млн тонн меньше. Да плюс, точнее — минус, россияне на дачах и подворьях вырастили уже менее 11 млн тонн. Что и привело к нехватке продукта, необходимости импортировать картофель из-за рубежа и росту цен.

Что произошло с посевным материалом

Казалось бы, чего проще? Не хватило картошки — увеличь посевные площади, и вся недолга! Но на деле всё совсем не просто. Мало увеличить участки земли под посевы. Нужно в эту землю ещё что-то посеять. А с этим проблемы. На сегодня сельское хозяйство России почти на 90 процентов зависимо от поставок семян из-за рубежа. По семенному картофелю — в том числе.

Учитывая нынешнюю конфронтацию России с Западом — большой вопрос, удастся ли российским производителям закупить там необходимое количество посевного материала. Катастрофой нехватка семенного картофеля, конечно, не станет. В крайнем случае хозяйства посеют товарные клубни, но вот какой они дадут урожай и удастся ли гарантированно вырастить необходимое количество картофеля — прогнозировать трудно.

Почему частники не хотят заниматься картофелем

Если ещё недавно большую часть картофеля граждане выращивали самостоятельно на дачах и приусадебных участках, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Россияне больше не хотят на дачах «стоять буквой зю», сажая, а затем пропалывая картошку. Они хотят на дачах отдыхать, справедливо полагая — зачем убиваться на участке, выращивая картошку, когда её можно просто купить.

Дачники больше не хотят выращивать картофель на приусадебных участках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Fursov

Как показывают опросы, если в 2022 году лишь 30% дачников заявляли, что не собираются выращивать картофель, то в 2023 году таких было уже 47%. В нынешнем году выращивать картофель на своих участках собираются лишь 39% опрошенных. В 2022 году самостоятельно выращивали картошку 60% дачников.

Когда изменится ситуация с картофелем в России

Исправления ситуации с ценами на картофель можно ожидать уже в июне 2025 года. Как утверждают в Минсельхозе, снижение цен произойдёт за счёт начала поставок на прилавки ранних сортов картофеля от отечественных производителей и увеличения импорта. Кроме того, в 2025 году, по словам директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, площади под картофель увеличили на 10 тысяч гектаров, что должно дать дополнительные 250 тысяч тонн урожая. По прогнозам Минсельхоза, урожай этого года будет выше, чем в предыдущем, и составит примерно 7,5 миллиона тонн.

А вот исправления ситуации с производством картофеля в целом так скоро ожидать не приходится. Представители отрасли на совещании обещали Владимиру Путину добиться этого только к 2030 году.

«Специалисты, в том числе в государственных научных учреждениях, способные решать эти задачи, найдены. Тут как раз работает эффективно в АПК «треугольник реиндустриализации»: бизнес – наука – государство. Благодаря, в частности, ФНТП [Федеральной научно-технической программе развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы] мы можем быстро складывать рабочие конструкции, где бизнес занимается коммерциализацией и продвижением, научные институты занимаются разработкой, а государство всё это активно поддерживает. Поэтому я думаю, что по сахарной свёкле и по картофелю к 2030 году мы все задачи решим, — пообещал президенту глава компании «РУСИД» Марк Гехт.

Авторы Владимир Дюжий