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17 июня, 11:57

«Не только молоко»: Лукашенко предложил воздвигнуть памятник в честь коровы

Лукашенко предложил воздвигнуть памятник в честь коровы

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался за улучшение условий содержания животных и предложил установить памятник корове. Об этом он заявил на совещании, посвящённом вопросам сохранности крупного рогатого скота

«Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Это не только молоко, но и мясо», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко подчеркнул, что качество молока и мяса напрямую зависит от комфортных условий содержания коров.

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Ранее Лукашенко призвал белорусов заниматься земледелием на своих участках, в частности, выращивать картофель. Кроме того, глава соседней республики поделился личным опытом в картофелеводстве.

Наталья Демьянова
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