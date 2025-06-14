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14 июня, 13:59

«Нарисуй тут Кремль»: Лукашенко выбрал вкусный подарок для Путина

Лукашенко собирается подарить Путину сыр во время грядущего визита в Белоруссию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выбрал необычный подарок для своего российского коллеги Владимира Путина. В ходе визита на предприятие «Молочный мир» в Гродненской области, он попросил создать эксклюзивный сыр с изображением Кремля. Об этом сообщает близкий к администрации белорусского лидера проект «Пул Первого».

Подарочный сыр. Видео © Telegram / Пул Первого

«Нарисуй тут Кремль — и я ему подарю, в конце месяца приедет», — заявил белорусский президент.

Идея возникла, когда Лукашенко осматривал продукцию предприятия, в частности, сыр «Президентский». Обращаясь к сотрудникам, он предложил нанести на него символику российской столицы, чтобы преподнести его в подарок Путину, который собирается посетить республику в конце месяца.

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Политики вообще любят дарить друг другу необычные подарки. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц подарил президенту США Дональду Трампу свидетельство о рождении его деда. Дело в том, что предок главы Белого дома Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году, а в 1885 году эмигрировал в Штаты.

Владимир Озеров
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