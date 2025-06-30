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Регион
30 июня, 16:51

«Ещё как-то держимся»: Лукашенко призвал мужиков молиться на власть в Белоруссии

Лукашенко: Мужики должны молиться на власть, что Белоруссия ни с кем не воюет

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Обложка © Сайт президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал «мужиков» молиться на власть, благодаря которой белорусская сторона не участвует в военном конфликте. Такое заявление он сделал на встрече с новыми руководителями местных органов исполнительной власти.

«Я почему так жёстко ставлю вопрос, уже многие (говорят): «Вот, крепостное право, крепостное право». Слушайте, мужики, сегодня ситуация военная. То, что мы не воюем, народ должен на эту власть молиться, что мы ещё как-то держимся», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также призвал новых руководителей брать на себя полную ответственность за свои регионы, наладить работу с кадрами и добиваться ощутимых результатов. Он также подчеркнул, что программа «Один район — один проект», призванная поднять экономику и социальную сферу регионов, должна быть обязательно выполнена.

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Ранее Лукашенко продемонстрировал российскому лидеру Владимиру Путину и другим гостям новейшие разработки автопрома страны на площадке «Белэкспо». Главной достопримечательностью стал гигантский карьерный самосвал БелАЗ-75710, способный перевозить до 450 тонн груза. Этот гигант признан самым большим в мире. На фоне этой впечатляющей машины лидеры сделали памятные фотографии.

Наталья Демьянова
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