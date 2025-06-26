Лукашенко продемонстрировал Путину «БелАзы» и военную технику на «БелЭкспо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко показал российскому коллеге Владимиру Путину и другим гостям новинки автопрома республики на площадке «Белэкспо». Корреспондент Life.ru прислал кадры с мероприятия.

«Белаз». Видео © Life.ru

Лукашенко лично провёл экскурсию для высоких гостей, продемонстрировав ключевые образцы белорусской промышленной техники. Центральным экспонатом стал рекордный карьерный самосвал БелАЗ-75710 грузоподъёмностью 450 тонн, признанный самым большим в мире. На его фоне лидеры сделали памятные фотографии.

В экспозиции были представлены различные направления белорусского машиностроения: мощные карьерные самосвалы, сельскохозяйственная техника Гомельского завода, городской транспорт и коммунальная техника, а также линейка военной продукции, включая тягачи, бронетранспортёры и боевые машины пехоты.

Этот визит подчеркнул тесную промышленную кооперацию между Россией и Беларусью, а также продемонстрировал достижения белорусского машиностроения на международной арене. Выставка стала частью крупного форума с участием руководителей дружественных государств.