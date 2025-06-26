Светловолосый сердцеед Лукашенко проигнорировал вопрос о фанатках в России

Пока в столице Белоруссии ждали прибытия президента РФ Владимира Путина, Александр Лукашенко уже находился на месте. В толпе журналистов, снующих по залу, затерялся тот, кто волнует подписчиц соцсетей больше, чем был переговоры, — сын белорусского лидера Николай.