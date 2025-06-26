Светловолосый сердцеед Лукашенко проигнорировал вопрос о фанатках в России
Коля Лукашенко не стал комментировать толпу поклонниц в России
Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РБ
Пока в столице Белоруссии ждали прибытия президента РФ Владимира Путина, Александр Лукашенко уже находился на месте. В толпе журналистов, снующих по залу, затерялся тот, кто волнует подписчиц соцсетей больше, чем был переговоры, — сын белорусского лидера Николай.
Юноша, известный своей сдержанностью, старался держаться в стороне от светской суеты. Корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев задал каверзный вопрос о топе фанаток из РФ. Однако Лукашенко-младший не сказав ни слова, продолжил движение мимо журналистов.
Сын Лукашенко не стал комментировать толпу поклонниц в России. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. С 26 по 27 июня в Минске состоятся важные события с участием лидеров государств – членов ЕАЭС. В программе запланированы Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета.