Трихолог объяснила, почему СМИ ошибочно «диагностировали» 20-летнему Николаю Лукашенко облысение

Сегодня многие СМИ и телеграм-каналы обратили внимание на возмужавшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко. 20-летний Николай сопровождает своего отца во время рабочей поездки в Москву, его фото опубликовал журналист кремлёвского пула Александр Юнашев в своём телеграм-канале «Юнашев Live». Однако младшему Лукашенко «досталось» от журналистов, которые по фото «диагностировали» ему залысины. Трихолог Юлия Нагайцева объяснила Life.ru, что с шевелюрой у Николая всё в порядке.

Если исходить из фотографии, то у Николая линия роста волос М-образная. Сейчас действительно прослеживается открытие височных зон, это называется височные углы. Мы не называем это залысинами потому, что с возрастом передние линии роста волос меняются и височные углы действительно появляются. Но это не говорит о том, что человек полностью полысеет или что у него появятся ещё какие-то участки, свободные от волос. Можно ли назвать это ранним мужским облысением? В данном случае нет. Юлия Нагайцева Трихолог

Николай Лукашенко в Кремле. Фото © Telegram / Юнашев Live

По словам врача, такие процессы начинаются ещё в пубертатном возрасте и становятся заметными в 20–25 лет. Причина этому — генетическая предрасположенность. Исправить линию волос, которой наградила природа, можно с помощью пересадки.

Однако похожие «движения» линии роста волос происходят и при андрогенетической алопеции.

«Сначала открываются височные углы, то есть передняя линия роста волос двигается назад, а потом уже в лобно-теменной зоне начинает уходить объём волос. Постепенно появляется открытая зона. Поэтому нужно наблюдать, что будет происходить с возрастом. Если это андрогенетическая алопеция, то причина одна — высокая чувствительность рецепторов волосяного фолликула к андрогенам. Чем выше эта чувствительность, тем быстрее пациенты теряют волосы», — объясняет трихолог.

Это состояние можно предотвратить с помощью наружной терапии, а закрепить при желании — с помощью той же пересадки волос.