Путин прилетел в Минск с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Лидер РФ примет участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС.

Путин прибыл в Белоруссию. Видео © Life.ru

Самолёт с Путиным приземлился в аэропорту Минска около 17:30. На мероприятиях в белорусской столице глава государства встретится с Александром Лукашенко, лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером Кубы Мигелем-Диасом Канелем, а также представителями руководства Монголии и ОАЭ.