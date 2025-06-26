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26 июня, 14:43

Путин прилетел в Минск с двухдневным визитом

В белорусской столице президента РФ угостили хлебом и солью. Обложка © Life.ru

В белорусской столице президента РФ угостили хлебом и солью. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом. Лидер РФ примет участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС.

Путин прибыл в Белоруссию. Видео © Life.ru

Самолёт с Путиным приземлился в аэропорту Минска около 17:30. На мероприятиях в белорусской столице глава государства встретится с Александром Лукашенко, лидером Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, президентом Киргизии Садыром Жапаровым, главой Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, лидером Кубы Мигелем-Диасом Канелем, а также представителями руководства Монголии и ОАЭ.

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Напомним, с 26 по 27 июня в Минске состоятся важные события с участием президента России Владимира Путина и лидеров государств – членов ЕАЭС. В программе запланированы Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Никита Никонов
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