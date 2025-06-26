Песков назвал естественными шероховатости в ЕАЭС

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается, хотя и не обходится без трудностей, что является нормальным явлением. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с представителями СМИ в преддверии саммита ЕАЭС, который проходит в Минске.