Песков назвал естественными шероховатости в ЕАЭС
Песков: Интеграция ЕАЭС продолжает своё углубление, но есть шероховатости
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Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается, хотя и не обходится без трудностей, что является нормальным явлением. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с представителями СМИ в преддверии саммита ЕАЭС, который проходит в Минске.
«Интеграция [ЕАЭС] продолжает своё углубление, есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно, чем теснее интеграция тем больше проблем возникает, поэтому это вполне естественный процесс», — рассказал представитель Кремля.
С 26 по 27 июня в Минске состоятся важные события с участием президента России Владимира Путина и лидеров государств-членов ЕАЭС. В программе запланированы Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединится к мероприятию в режиме онлайн.