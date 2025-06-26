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26 июня, 12:50

Песков назвал естественными шероховатости в ЕАЭС

Песков: Интеграция ЕАЭС продолжает своё углубление, но есть шероховатости

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продвигается, хотя и не обходится без трудностей, что является нормальным явлением. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общаясь с представителями СМИ в преддверии саммита ЕАЭС, который проходит в Минске.

«Интеграция [ЕАЭС] продолжает своё углубление, есть, конечно, какие-то шероховатости, это неизбежно, чем теснее интеграция тем больше проблем возникает, поэтому это вполне естественный процесс», — рассказал представитель Кремля.

Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске
Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске

С 26 по 27 июня в Минске состоятся важные события с участием президента России Владимира Путина и лидеров государств-членов ЕАЭС. В программе запланированы Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета. Премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединится к мероприятию в режиме онлайн.

Александр Юнашев
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