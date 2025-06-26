Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске
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Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться и провести переговоры с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики увидятся в рамках саммита Евразийского экономического союза в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Отдельно будет общение [у президента РФ] с наследным принцем ОАЭ», — подчеркнул представитель Кремля. Детали предстоящей беседы не уточняются.
Напомним, заседание Высшего Евразийского экономического совета и IV Евразийский экономический форум (ЕЭФ) пройдут в Минске 26 и 27 июня. Мероприятие организовано в рамках председательства Белоруссии в ЕАЭС в 2025 году. 24 июня состоялся телефонный разговор между президентом республики Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждались детали саммита.