Путин пообщается с наследным принцем ОАЭ на саммите ЕАЭС в Минске

Президент РФ Владимир Путин намерен встретиться и провести переговоры с наследным принцем ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Политики увидятся в рамках саммита Евразийского экономического союза в Минске. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно будет общение [у президента РФ] с наследным принцем ОАЭ», — подчеркнул представитель Кремля. Детали предстоящей беседы не уточняются.