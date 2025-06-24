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Регион
24 июня, 19:40

Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Путин и Лукашенко обсудили саммит ЕАЭС, ситуацию на Ближнем Востоке и Украине

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Во время переговоров Лукашенко и Путин обсудили целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.

Также президенты уделили внимание региональной проблематике и международной обстановке, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны договорились о личной встрече в Минске для более детального обсуждения всех актуальных вопросов в ближайшее время.

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Днём ранее, 23 июня, Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. В ходе беседы обсуждались вопросы эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, вызванной ударами Израиля по Ирану и действиями США в отношении иранских ядерных объектов. Стороны выразили обеспокоенность возможными рисками для энергетических рынков и подтвердили важность сотрудничества в формате «ОПЕК плюс».

Антон Голыбин
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