Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным. В ходе беседы был затронут широкий спектр вопросов. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Во время переговоров Лукашенко и Путин обсудили целый ряд тем. В частности, предстоящий саммит Евразийского экономического союза, а также белорусско-российскую союзную повестку — продолжение реализации совместных проектов и программ.

Также президенты уделили внимание региональной проблематике и международной обстановке, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Стороны договорились о личной встрече в Минске для более детального обсуждения всех актуальных вопросов в ближайшее время.