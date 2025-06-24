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Регион
24 июня, 09:25

Путин поговорил с королём Бахрейна, лидеры высказались за мир на Ближнем Востоке

Обложка © ТАСС / АР

Обложка © ТАСС / АР

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за скорейшее восстановление мира на Ближнем Востоке. О содержании состоявшейся беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа подтвердили настрой на развитие сотрудничества Москвы и Манамы в различных областях, а также обсудили запланированный на октябрь первый российско-арабский саммит особенно актуальным в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

«В связи с обострением в регионе подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре в Москве первого российско-арабского саммита», — отмечается в сообщении Кремля.

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И буду долго тем любезен я народу: Бахрейнский принц высказался о Путине стихами Пушкина

Кстати, сын короля Бахрейна Насер Бен Хамад Аль Халифа принимал участие в пленарной сессии ПМЭФ-2025 вместе с Владимиром Путиным. Принц предложил услуги Бахрейна в качестве посредника и площадки для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта.

Александра Вишнякова
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