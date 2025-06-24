Путин поговорил с королём Бахрейна, лидеры высказались за мир на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа провели телефонный разговор, в ходе которого выступили за скорейшее восстановление мира на Ближнем Востоке. О содержании состоявшейся беседы сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Хамад бен Иса Аль Халифа подтвердили настрой на развитие сотрудничества Москвы и Манамы в различных областях, а также обсудили запланированный на октябрь первый российско-арабский саммит особенно актуальным в условиях нестабильности на Ближнем Востоке.

«В связи с обострением в регионе подтверждена актуальность инициативы России по проведению в октябре в Москве первого российско-арабского саммита», — отмечается в сообщении Кремля.