Принц бен Хамад Аль Халифа предложил Путину Бахрейн для переговоров по Украине
Насер бен Хамад Аль Халифа. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Бахрейн уже предлагал свои услуги в качестве посредника и площадки для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил советник по национальной безопасности, командующий бахрейнской Королевской гвардией принц Насер бен Хамад Аль Халифа.
«Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — сказал принц.
Сын короля Бахрейна подчеркнул, что Манама считает себя не только другом России, но и другом всех государств земного шара. Иначе говоря, королевство всегда готово стать мостом между сторонами любого конфликта, включая и российско-украинский.
Напомним, в ходе пленарного заседания международного форума российский лидер вновь обозначил точку зрения России на урегулирования украинского кризиса. Он подчеркнул, что РФ не стремится вынудить Киев к капитуляции, однако украинское руководство должно учитывать изменившиеся реалии на земле, если не хочет, чтобы условия мирного соглашения вновь ухудшились. Также Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом.