Принц бен Хамад Аль Халифа предложил Путину Бахрейн для переговоров по Украине

Бахрейн уже предлагал свои услуги в качестве посредника и площадки для мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом на пленарной сессии ПМЭФ заявил советник по национальной безопасности, командующий бахрейнской Королевской гвардией принц Насер бен Хамад Аль Халифа.

«Вы, господин президент, несомненно, помните, что мы выступали с предложением и говорили, что Бахрейн всегда открыт и был бы рад принять у себя мирные переговоры. Когда бы они ни состоялись, мы всегда будем рады принять их на своей территории», — сказал принц.